Алчевск, ЛНР, 6 августа, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Число пострадавших при ударе вооруженных сил Украины (ВСУ) по девятиэтажному жилому дому в Алчевске в Луганской Народной Республике (ЛНР) выросло до 13 человек. Об этом 6 августа мэр города Альберт Апшев сообщил ТАСС.

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«14 пострадавших, — сказал он. — Пока предварительно [из них один] погибший есть».

По его словам, среди пострадавших есть четверо детей.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в сообщении генпрокуратуры ЛНР отмечалось, что при обстреле Алчевска со стороны ВСУ погиб один человек, еще девять ранены.