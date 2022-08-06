Вашингтон, 6 августа, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Вынесение Россией приговора американской гражданке — баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной виновной в контрабанде и хранении наркотиков, спровоцировало Белый дом на новое заявление. Как сообщают 6 августа РИА Новости, ради её освобождения США готовы на «экстраординарные» меры.

Алексей Колчин ИА REGNUM Игрок БК УГМК — Бриттни Грайнер

По словам официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, российским властям было сделано «существенное» предложение и американская администрация настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

Жан-Пьер с оптимизмом оценила перспективы диалога.

«Если вы посмотрите на Тревора Рида, как мы вернули домой Тревора Рида, у нас может это получиться», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, Бриттни Грайнер, 17 февраля 2022 года задержанная в Москве за контрабанду наркотиков, на днях американка получила девять лет колонии в России.

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Известие о том, что американский президент Джо Байден лично одобрил план обмена Бута на граждан США Уилана и Грайнер, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях.

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