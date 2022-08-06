Москва, , 22:56 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) разместили на территории лицея в Дружковке Донецкой Народной Республики бронетехнику, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге.

ВСУ U.S. Army Europe

«В Дружковке… в здании профессионально-технического лицея № 36 (ул. Соборная) размещены боевики украинских вооруженных формирований, на прилегающей территории — бронетехника, РСЗО и артиллерия», — сказал он.

Мизинцев добавил, что украинские силовики заминировали подходы к зданию, но об этом местное население умышленно не уведомлено.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в сообщении генпрокуратуры ЛНР отмечалось, что в результате обстрела Алчевска со стороны ВСУ погиб один человек, еще девять ранены.