Тель-Авив, Израиль, , 22:50 — REGNUM Вооруженные силы Израиля должны продолжать свои оперативные действия, сосредоточив усилия на Газе, Иудее и Самарии, об этом заявил министр обороны Еврейского государства Бени Ганц 6 августа по итогам встречи с руководителями силовых структур.

Флаг Израиля

Накануне, 5 августа, стало известно, что израильские военные начали поражать цели исламистов в секторе Газа в рамках операции «Рассвет».

«Министр Ганц поручил оборонным ведомствам продолжить свои оперативные действия, сосредоточив внимание на Газе, а также в Иудее и Самарии. Министр Ганц приветствовал усилия израильских сил безопасности и стойкость израильских южных общин», — заявила пресс-служба оборонного ведомства.

Напомним, операцию «Рассвет», которую начали вооруженные силы Израиля, осудили в Лиге арабских государств, а также ряд других государств, в том числе Турция.

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