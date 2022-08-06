Тель-Авив, Израиль, , 22:39 — REGNUM Очередные цели в секторе Газа подверглись ударам со стороны вооруженных сил Израиля, об этом заявили 6 августа в пресс-службе военного ведомства.

Военные Израиля

Накануне израильская армия начала операцию «Рассвет», целью которой стали цели исламистов в Палестине.

«В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары», — говорится в заявлении оборонного ведомства Еврейского государства.

Напомним, целый ряд стран либо осудил действия Тель-Авива, либо выразили обеспокоенность в связи с политикой Израиля. В свою очередь, министерство здравоохранения сектора Газа сообщает о гибели не менее 15 человек и еще 125 получивших ранения.