Израиль нанес удары по сектору Газа — минобороны еврейского государства
Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Очередные цели в секторе Газа подверглись ударам со стороны вооруженных сил Израиля, об этом заявили 6 августа в пресс-службе военного ведомства.
Военные Израиля
Накануне израильская армия начала операцию «Рассвет», целью которой стали цели исламистов в Палестине.
«В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары», — говорится в заявлении оборонного ведомства Еврейского государства.
Напомним, целый ряд стран либо осудил действия Тель-Авива, либо выразили обеспокоенность в связи с политикой Израиля. В свою очередь, министерство здравоохранения сектора Газа сообщает о гибели не менее 15 человек и еще 125 получивших ранения.