Гагра, Абхазия, , 22:38 — REGNUM Двое граждан России задержаны правоохранительными органами Абхазии по подозрению в незаконном приобретении и хранении наркотического вещества в особо крупном размере. Об этом 6 августа заявили в пресс-службе МВД республики.

Задержание Первый ярославский автопортал

По информации ведомства, задержанными оказались двое жителей Ставропольского края РФ Романкова Владимира Владимировича, 2003 года рождения и Чепель Александра Сергеевича, 2003 года рождения. У них было изъято наркотическое вещество в особо крупном размере.

«Операция по задержанию проведена в городе Сухум, когда подозреваемые реализовывали свой преступный умысел, находясь с поличным в районе Келасурского вокзала», — указали в ведомстве.

По словам заместителя начальника УКОН МВД Ремзика Чанба, в общей сложности у задержанных граждан РФ изъято около 39 грамм сильнодействующего наркотического средства, расфасованного в 98 подготовленных к реализации закладок и один полиэтиленовый пакет. В их отношении возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 224 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере» УК Абхазии.

Подобные правонарушения, отметили в МВД, чреваты длительными сроками лишения свободы, вплоть до пожизненного заключения.

«Расследование проводит следственное управление МВД Республики Абхазия, в отношении россиян избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в пресс-службе МВД.