Киев, , 22:32 — REGNUM Минобороны Турции известило о планах выхода из украинских портов четырёх сухогрузов с зерном 7 августа.

Зерно

Как передает министерство национальной обороны Турции, это стало возможным «в результате контактов министра Хулуси Акара и интенсивной работы и координации в Совместном координационном центре в Стамбуле».

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы России создали и продолжают обеспечивать два морских гуманитарных коридора для безопасного движения судов. Детальная информация о порядке функционирования морских гуманитарных коридоров ежедневно каждые 15 минут передается по УКВ-радиосвязи на 14 и 16 международных каналах на английском и русском языках.

Сухогрузы Rojen и Navistar с украинским зерном покинули морские порты Черноморска и Одессы 5 августа.

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