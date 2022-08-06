Лос-Анджелес, США, 6 августа, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Глава киностудии Blumhouse Productions Джейсон Блум в очередном интервью высказал своё мнение по поводу причин отмены кинокомикса «Бэтгёрл». Статья была опубликована 6 августа в журнале Variety.

Кадр из видео блогера Джона Кампеа Постер фильма «Бэтгёрл»

Блум заявил, что он понимает, почему Warner Bros. решила отказаться от проекта этого фильма. «Я понял, почему они решили это сделать. У вас новое руководство, поэтому они хотят нового старта и брендировать DC определённым образом», — сказал Блум, добавив, что в его компании, в отличии от остального Голливуда, практикуется действительно коммерческий подход к кинопроизводству: режиссёрам дают больше творческой свободы, но при этом требуют от них снимать относительно недорогие фильмы.

Глава Blumhouse Productions отметил, что следование такому подходу позволяет его студии идти на риск. Он рассказал, что дал зелёный свет фильму Скотта Дерриксона «Чёрный телефон» с Итаном Хоуком даже не ознакомившись со сценарием. Блум пояснил, что в Голливуде правит эго, поэтому сценарий фильма должен быть «потрясающим и идеальным». Таким образом, руководитель Blumhouse дал понять, что проект «Бэтгёрл», будучи высокобюджетным, пал жертвой политики Голливуда.

Напомним, Warner Bros. решила отменить «Бэтгёрл» в тот момент, когда проект уже находился на этапе постпроизводства. Решение кинокомпании стало неожиданностью не только для режиссёров картины, но и для главы студии DC Уолтера Хамады.