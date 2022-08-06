Москва, , 22:22 — REGNUM Более 51,5 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено из России на Украину и в Донбасс. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 51 587,6 тонны гуманитарной помощи», — сказал он.

Мизинцев добавил, что всего проведено 1412 гуманитарных акции, в том числе за истекшие сутки три.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в Минобороны России сообщили, что в Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС РФ по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» было уничтожено более 80 наёмников.