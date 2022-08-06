Москва, , 22:18 — REGNUM Российское правительство 6 августа известило об утверждении подписания меморандума о развитии торгово-экономических связей с Турцией. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Этому предшествовали переговоры России и Турции в Сочи и соответствующие договорённости при работе российской делегации в Турции.

«Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также предварительно проработанное с Турецкой Стороной, о подписании меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Турецкой Республики о развитии торгово-экономического сотрудничества», — сказано в документе.

Министру торговли и вице-премьеру РФ Александру Новаку поручено подписать от имени правительства РФ указанный меморандум, «разрешив вносить в ходе переговоров о его подписании изменения, не имеющие принципиального характера».

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о развитии наших торгово-экономических связей российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи 5 августа.

Также по итогам переговоров в Сочи лидеры Турции и России достигли договорённостей о постепенном переходе на взаиморасчёты в рублях при поставках газа.

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