6 августа 2022 | Время чтения 2 мин

За словами о демократии у Запада скрывается истина: если вы мешаете и не можете защититься, вас ждут тюрьма или смерть.

Евгений Цоц, , 23:11 — REGNUM Замглавы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура пополнил список жертв преступлений Запада. Его кровь на руках у Байдена, Макрона и Шольца, королевской семьи Британии и польских безумцев Дуды и Моравецкого. Это они поощряют террористическую тактику, которую исповедует Киев.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным СМИ, чиновника обстреляли неизвестные у его дома. На месте происшествия нашли стреляные гильзы. Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в госпиталь, там за его жизнь боролись врачи. Но чуда не произошло.

Виталий Гура стал ещё одной жертвой, но полный список слишком длинный. В больнице находится глава администрации области Владимир Сальдо, у него подозревают отравление. Не так давно неизвестные подорвали машину начальника управления семьи, молодёжи и спорта региона Дмитрия Савлученко. В начале августа в Бердянске задержали террориста, подложившего бомбу мощностью в два килограмма тротила под машину главы администрации Бердянска.

Представителей власти запугивают, на них покушаются, а иногда убивают. Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе в центре Донецка. Экс-президент Украины Виктор Янукович проявил слабость, убежав из Киева в 2014 году. Однако он отлично понимал, какая участь его ждёт, если он останется на Украине без власти. Что случилось с украинскими оппозиционерами и независимыми журналистами? Они в бегах, в застенках. Унижены, как Виктор Медведчук, или убиты, как Олесь Бузина.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Почерк кровавого палача виден каждый раз, когда власть попадает в руки прозападных режимов. Убийцы не отказывают себе в проявлениях крайнего садизма. Самосуд взбесившейся толпы над главой Ливийской Арабской Республики Муаммаром Каддафи снимали на мобильный телефон. Свергнутого в результате военной интервенции лидера Ирака Саддама Хусейна повесили по решению суда.

Бывший президент Югославии и Сербии Слободан Милошевич скончался в тюремной камере. Его судил Гаагский трибунал за военные преступления, которые якобы совершили сербы. И это при том, что Белград «законно» утюжили самолёты НАТО, руша дома и убивая мирное население.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Просоветского руководителя Афганистана Мохаммада Наджибуллу убили в 1996 году взращённые Западом боевики. Президента Социалистической Республики Румыния Николае Чаушеску расстреляли вместе с женой через несколько дней после свержения. Для видимости одним днём было проведено заседание трибунала, и сразу же после приговор привели в действие.

Последний лидер ГДР Эрих Хонеккер попал под уголовные обвинения и бежал в Москву, откуда его экстрадировали в Германию. Бывшего генсека отпустили из заключения уже тяжело больного, он уехал к семье в Чили, где вскоре скончался. Главу социалистической Польши Войцеха Ярузельского после ухода ждало уголовное преследование. Тодор Живков, руководитель Народной Республики Болгария, несколько лет после отставки провёл за решёткой.

Потерявший власть в Молдавии Игорь Додон очень скоро стал фигурантом уголовного дела, в том числе о государственной измене. Уступивший прозападным силам экс-премьер Пакистана Имран Хан проходит главным обвиняемым по уголовному делу о богохульстве.

Инакомыслие псевдолиберальный Запад не терпит. За словами о демократии скрывается простая истина: если вы мешаете и не можете защититься, вас ждут тюрьма или смерть. Всегда.