Улан-Батор, 6 августа, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Идею создания ассоциации исследователей Чингисхана выдвинул президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 6 августа на открытии международной научной конференции монголоведов в Улан-Баторе, сообщает информационный портал Sonin.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

По словам Хурэлсуха, в монгольской столице на конференцию «Мир Чингисхана и монголоведение», которая проводится по случаю 860-летия со дня рождения основателя монгольской империи, собрались 54 эксперта по Монголии из 14 стран мира.

Хурэлсух отметил, что изучение этой исторической фигуры играет важную роль в политике Монголии, поэтому власти страны учредили Центр независимых исследований Чингисхана. Кроме того, он заявил о том, что в скором времени откроет свои двери Музей Чингисхана.

«Также на этом заседании предлагается создать международную ассоциацию чингисхановедов и раз в три года проводить их международную конференцию», — подчеркнул монгольский лидер.