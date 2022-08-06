Москва, 6 августа, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Россия за прошедшие сутки эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР) более 25 тыс. человек. Об этом 6 августа сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию РФ эвакуированы 25 407 человек», — сказал он.

По его словам, всего с начала спецоперации в Россию были эвакуированы уже 3 155 253 человека, из которых 498 773 — дети.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в сообщении Народной милиции ДНР отмечалось, что в республике за сутки в ходе боев с представителями ВСУ погибли десять военнослужащих.