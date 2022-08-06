Москва, 6 августа, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Более 229 тыс. взрывоопасных предметов обезвредили в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР). Об этом 6 августа заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев на брифинге.

Mil.ru Российские саперы за работой

«Отряды разминирования ВС РФ и МЧС РФ продолжают выполнять задачи по очистке Донецкой и Луганской Народных Республик от взрывоопасных предметов, — сказал он. — … Обнаружено и обезврежено 229 904 взрывоопасных предмета».

По его словам, российские саперы всего проверили 7 204,96 га территории, 716 зданий, четыре моста и 112,57 км дорог.

Как передавало ИА REGNUM, 5 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал на брифинге, что российскими системами ПВО за сутки было сбито три баллистические ракеты «Точка-У» украинских боевиков в Херсонской области.