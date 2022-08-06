п. Новая Водолага, , 21:50 — REGNUM Министерство обороны РФ 6 августа известило о новых нарушениях международных правовых норм и военного права киевскими боевиками. В Новой Водолаге Харьковской области боевики националистических батальонов оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов в здании детского сада (ул. Троицкая).

Известно, что подходы к учебному учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не уведомлили.

Как сообщало ИА REGNUM, доклад правозащитной организации Amnesty International, в котором говорится, что военнослужащие киевских войск нарушают международные правовые нормы и военное право тем, что размещают вооружение в школах, детских садах и больницах в украинских городах, был обнародован 3 августа. Этим обстоятельством и недоволен Украинский президент Владимир Зеленский.

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