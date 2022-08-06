Каир, 6 августа, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Операцию «Рассвет», которую начали вооруженные силы Израиля, осудили в Лиге арабских государств, соответствующее заявление 6 августа распространил представитель организации Гамаль Рушди.

DrRandomFactor Карта-флаг ЛАГ

Накануне, 5 августа, стало известно, что израильские военные начали поражать цели исламистов в секторе Газа в рамках операции «Рассвет».

«Генсек призывает международное сообщество и все стороны, имеющие влияние, вмешаться и остановить операцию», — отметил он, передавая слова генерального секретаря ЛАГ Ахмада Абу аль-Гейта.

«Ее продолжение может привести к эскалации, опасные последствия которой не может предсказать никто», — добавил он.

Кроме того, операцию Израиля в Палестине осудила такие государства, как Алжир, Ирак, Иордания, Кувейт и Тунис, а также Йемен.