Москва, , 21:38 — REGNUM Минобороны РФ 6 августа известило, что командование ВСУ силами 72 центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения якобы в результате неизбирательных ударов российских Вооруженных Сил.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для ее реализации в пригороде Славянска Донецкой Народной Республики развернуты минометные расчеты, которыми 7 августа 2022 г. планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев (ул. Геологическая) во время раздачи гуманитарной помощи.

Для подготовки фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей русскими» и их последующего широкого распространения в украинских и западных СМИ в город прибыли иностранные журналисты», — сказано в официальном сообщении Минобороны.

В ведомстве заранее предупредили мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями циничной провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по уже отработанному сценарию обвинит Вооруженные Силы России в гибели гражданского населения.

Напомним, специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается уже более пяти месяцев. Пока Россия активно восстанавливает Донбасс, США поставляют всё новую военную технику на Украину. Им нужна война, потому что у Белого дома свои цели. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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