6 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 22:44 — REGNUM Очередной обстрел Донецка (Донецкая Народная Республика) ракетами с запрещёнными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток» со стороны вооружённых сил Украины спровоцировал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили по этому поводу свои комментарии 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Мины «Лепесток» — это противопехотные мины. Услышьте! Противопехотные! Люди в мирном Донецке — не пехота, а гражданское население. Использование таких мин противоречит всем военным нормам и вообще человеческому здравомыслию!» — пишет Николай Г.

Многие пользователи считают, что украинские военные пробили последнее моральное дно, сбрасывая на город с мирными жителями противопехотные мины.

«Такие мины могут нанести серьёзный урон жизни мирных людей. Руки, ноги — минимум, без чего могут остаться люди с соприкосновением с этими минами. Киев намеренно такое устраивает, ввиду понимания, что жители Донецка никогда не будут за Украину. Такие действия ВСУ — демонстрация злобы и слабости Киева», — указывает Бронислав Т.

Некоторые комментаторы начали подозревать, что у ВСУ банально иссякают боеприпасы, отчего в дело идут запрещённые к применению снаряды.

«Судя по всему, у ВСУ окончательно заканчиваются боеприпасы. Они начинают использовать «запрещёнку» постольку-поскольку. Им неважно чем стрелять по жителям Донбасса. Были бы ядерные снаряды, они бы и из них шмаляли по мирняку. Нацисты в ВСУ — это не выдумка российской пропаганды, это страшная реальность!» — написал Геннадий О.

Ряд пользователей указывает на то, что в Донецке как раз очень не хватает международных наблюдателей, которые могли бы лично убедиться в том, что киевский нацистский режим постоянно совершает военные преступления, обстреливая гражданских, в том числе запрещёнными боеприпасами.

«Там говорят, что приедет международная комиссия в Еленовку. Окей! Но сначала их провезти по Донецку, пожалуйста. А лучше пешком проведите. Может тогда они наконец-то поймут, что Украина — страна-террорист, когда без рук без ног окажутся?!» — просит Наталья С.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что использование подобных бесчеловечных методов призвано вынудить российскую армию совершить необдуманный эмоциональный поступок, который обойдётся дорогой ценой для всей специальной военной операции на Украине.

«Лепестки» — это заказ Вашингтона, который ВСУ отрабатывают, чтобы спровоцировать Россию на полномасштабный военный ответ, на срыв планов спецоперации. Вашингтону нужна большая война между Украиной и Россией, а не ограниченная, которую ведёт РФ. Они хотят, чтобы Россия истощала свои человеческие и экономические ресурсы, и чтобы конфликт был затяжным. Только идёт не совсем по планам Вашингтона», — отметил Денис Д.

Нашлись и те, кто требует, чтобы все причастные к этим обстрелам были рано или поздно наказаны.

«Хочется верить, что все, кто виновен в этих преступлениях, понесут за это наказание. Только это успокаивает», — отмечает Маргарита Н.

Напомним, 6 августа штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики опубликовал в своём Telegram-канале информацию, согласно которой вооружённые силы Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка ракеты с запрещёнными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Эти малозаметные фугасные мины способны привести к потере конечностей и смерти от обильной кровопотери.