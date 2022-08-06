Анкара, 6 августа 2022, 21:21 — REGNUM Гибель мирных жителей в Палестине является неприемлемой, таким образом МИД Турции прокомментировал наносимые Израилем удары по секторы Газа. Заявление внешнеполитического ведомства приводит 6 августа агентство Anadolu.
Накануне, 5 августа власти Израиля заявили о начале масштабной операции «Рассвет», целью которой является исламские экстремисты.
В ответ на это палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. Жертвами авиаударов по Газе стали 10 человек, в том числе один ребенок, еще 55 человек получили ранения.