Анкара, , 21:21 — REGNUM Гибель мирных жителей в Палестине является неприемлемой, таким образом МИД Турции прокомментировал наносимые Израилем удары по секторы Газа. Заявление внешнеполитического ведомства приводит 6 августа агентство Anadolu.

Турецкий флаг в Анкаре Quinn Dombrowski

«Мы считаем неприемлемым гибель гражданских лиц, в том числе детей, в результате нападений», — подчеркнул турецкие дипломаты.

«Глубоко обеспокоены ростом напряженности в регионе после нападений», — добавили в МИД Турции.

Накануне, 5 августа власти Израиля заявили о начале масштабной операции «Рассвет», целью которой является исламские экстремисты.

В ответ на это палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. Жертвами авиаударов по Газе стали 10 человек, в том числе один ребенок, еще 55 человек получили ранения.