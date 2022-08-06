Вашингтон, 6 августа, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Энтузиасты, разрабатывающие модификацию Star Wars Jedi Knight Remastered для игры Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, выпустили её новую версию, поддерживающую дополнение Star Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith. Об этом 6 августа сообщает портал DSOGaming.

Скриншот из игры Star Wars: Squadrons Звёздные разрушители

Разработкой мода занимается пользователь портала Mod DB, известный под ником GeneralTantor. В его набор Star Wars Jedi Knight Mysteries of the Sith Remastered 2.0 входят бета-версия мода, несколько пакетов текстур и модификация JkGfxMod (MotS Edition) 0.40, которая повышает производительность игры и добавляет в неё новые функции. Скачать модификацию можно на странице проекта. Разработчик также выложил в Сеть несколько демонстрационных видео.

Напомним, релиз игры Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, разработкой которой занималась студия LucasArts, состоялся 10 октября 1997 года. Дополнение Star Wars Jedi Knight: Mysteries of the Sith было выпущено 24 февраля 1998-го.