Хиросима, Япония, 6 августа, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Первому зампостпреду РФ при ООН Дмитрию Полянскому в речи генсека организации Антониу Гутерреша в Хиросиме не понравилось то, что тот не упомянул, кто бомбил Японию.

Руины города Хиросима

«Уважаемый генеральный секретарь, мир также никогда не должен забывать, что это преступление совершили США, будучи единственной страной, которая применила атомную бомбу против мирных жителей. Без всякой военной нужды. Было бы правильно, если бы вы упомянули об этом и в своих заявлениях», — написал Полянский на своей странице в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, по случаю Всемирного дня борьбы за запрещение ядерного оружия, отмечаемого сегодня, 6 августа, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости возобновления мировым сообществом процесса ядерного разоружения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров обратился 6 августа к участникам памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-летия атомной бомбардировки и также напомнил, что США — первая и единственная страна, применившая этот тип оружия массового уничтожения.

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