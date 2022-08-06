Алчевск, ЛНР, 6 августа, 2022, 21:13 — ИА Регнум. В результате обстрела Алчевска в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек, еще девять ранены. Об этом 6 августа говорится в сообщении генпрокуратуры ЛНР.

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«Следователи генеральной прокуратуры ЛНР выехали в г. Алчевск для фиксации последствий обстрела, — говорится в сообщении. — … В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, девять получили ранения».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа в девятиэтажный жилой дом в Алчевске попал украинский реактивный снаряд.

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