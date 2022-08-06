6 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили финансовую помощь для Украины, которую пытаются насобирать в Европейском союзе после того, как ФРГ отказалась предоставлять Киеву девять миллиардов евро.

Светлана Рыбина, , 22:45 — REGNUM Информация, согласно которой Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на восемь миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов после того, как Германия отказалась предоставить кредитные гарантии для Украины на сумму до девяти миллиардов евро, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Там Зеленский уже не знает, в какие банки складывать эту помощь. На несколько поколений обеспечил жизнь своих родственников, а также семей своего окружения», — считает Сергей Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти Евросоюза носятся с этим киевским режимом, как дурак с писаной торбой, поэтому со стороны ЕС было бы логично просто отдать вообще все имеющиеся деньги и не ломать себе голову.

«Да отдайте им весь европейский бюджет, да и всё. Что там кусочками шлёте деньги? Зеленский всё равно будет просить ещё. А как давать перестанете ему деньги, он на вас пожалуется в Вашингтон. Вы сразу будете его врагом, вас будут называть ливерной колбасой и всячески вынуждать отдать ещё больше, чем с вас требовали раньше», — написал Максим А.

Некоторые комментаторы отмечают, что главный финансовый донор Украины — Германия — больше не желает играть эту роль, но на замену, как мы видим, особо никто не торопится.

«Похоже, киевский режим крепко приплыл. «Новый план»? А чего со старым случилось? Он был плохой? Видимо, потоки денег Зеленскому вскоре прекратятся окончательно», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«По старому плану было девять миллиардов, но Германия дала всего один и желала долго жить Украине. Потому что не хочет отдуваться за всех. Сказала, остальным тоже не мешало бы скинуться, после чего все эти остальные решили благополучно слиться с помощи Украине», — отметила Александра Л.

Часть людей полагает, что Европа начала прозревать и больше не хочет являться денежным мешком каким-то украинским проходимцам.

«А мне кажется, что всё больше европейцев начинает подозревать, что Украина даже и не планирует когда-либо отдавать все эти финансовые вливания», — полагает Эдуард Т.

«На Украине пилят бабло и чуть-чуть делятся с армией. Все прекрасно понимают, что скоро Украине конец и спросить будет не с кого», — подметила Валерия П.

Ряд пользователей указывает на то, что кредиторы не стремятся более вкладываться в помощь Украине, потому что не сегодня-завтра этой Украины больше не будет.

«Украина не смогла выплатить миллиардный госдолг Западу за два года, а значит, не сможет этого сделать и за два века. Потому что платить нечем. Экономика Украины на грани развала, дефолт будет 100% уже скоро», — указывает Арман М.

Нашлись и те, кто отмечают, что сколько ты в киевских нацистов денег не вливай, всё равно ситуация не меняется — спецоперация России на Украине вскоре достигнет всех поставленных целей.

«Да уже сколько раз Киеву направляли помощь и что? Что-то поменялось кардинально? По-моему, только воровать на Украине стали чаще. Все понимают, что финансовая помощь Украине — очередной развод, который не стоит того, чтобы на него вестить», — пишет Виктория К.

Напомним, 6 августа европейское издание Politico опубликовало материал со ссылкой на двух чиновников Евросоюза, согласно которому Европейская комиссия подготовила новый проект финансовой помощи Украине на восемь миллиардов евро в виде сочетания грантов и кредитов после того, как Германия отказалась предоставить кредитные гарантии для Украины на сумму до девяти миллиардов евро.