Тель-Авив, Израиль, , 21:05 — REGNUM По меньшей мере 380 ракет было выпущено с вечера 5 августа радикалами террористической группировки «Исламский джихад» по Израилю, сообщает 6 августа израильское радио Kan.

Израиль Gaetano Virgallito

Накануне Израиль начал операцию «Рассвет» на территории сектора Газа. На сегодняшний день в армию уже 25 тыс. резервистов.

В ходе обстрела территории Израиля, по информации радиостанции, система ПВО «Железный купол» уничтожает до 95% ракет, летящих на израильские города.

В ответ на обстрелы вооруженные силы Израиля наносят удары по объектам исламистов в секторе Газы.

В свою очередь, Палестину в этом обострении поддержала Сирия. Кроме того, МИД Турецкой республики также решительно осудил авиаудары Израиля по сектору Газа.