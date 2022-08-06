Тель-Авив, Израиль, 6 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Обстрел Израиля из сектора Газа в связи с началом операции «Рассвет» 6 августа не обошёлся без последствий для как минимум двух израильтян. По данным пресс-службы скорой помощи «Маген Давид Адом», медицинская помощь потребовалась уже 21 пациенту.

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Об их состоянии известно только то, что у двоих легкие осколочные ранения, 13 получили легкие травмы при перемещении в укрытие и у шести человек возникли стрессовые симптомы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов. В ответ на это палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории.

С 5 августа в результате ударов армии Израиля по сектору Газа погибли 13 палестинцев и еще 114 были ранены.

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