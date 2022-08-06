6 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Оксана Переможенко, , 21:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом турецкий лидер заявил журналистам в самолёте после возвращения из Сочи.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление турецкого лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники освобождения негативно оценили предложение Эрдогана, так как украинский лидер ничего не решает. Украинская сторона может лишь подписать капитуляцию, отметили иные.

«Переговоры с клоуном не ведём!» — отреагировал CaSPeR.

«С какого перепугу в Турции? Нам это нужно? Пусть летит в Россию!» — добавил Владимир.

«Зачем? Клоун ничего не решает. И ни в коем случае нельзя с ним торговаться, а капитуляцию со всеми вытекающими Зеленский не подпишет…» — отметила OlgaV.

«Предлагать султан может что угодно, только мы помним про наших летчиков и посла», — отметил «Любимый Руководитель».

«Пусть в Москву пешком идёт!» — призвала Юлия.

«Смысл встречаться с ним? Если и вести переговоры, то с кукловодами, а не марионеткой», — прокомментировал новость «Северный лис».

«Не слишком ли много на себя Эрдоган берет? Не слишком ли много Россия ему позволяет?.. Лично я не понимаю, зачем России давать Турции лишние козыри, которые Турция потом обязательно использует против России? То, что Турция в любой момент способна воткнуть нож в спину, многократно доказано историей», — отреагировал Серёга.

«С фашистом не ведём переговоры…» — отметила Регина.

«Зеленскому только скамья подсудимых. Никаких переговоров с убийцей своего народа!» — добавила Алиса Z.

Решение Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Тут с его хозяином не могут договориться, о чем можно говорить со слугой?» — спросил Дмитрий П.

«Байрактары свои предложи не поставлять, суёт свой нос куда не надо…» — возмутился предложением Эрдогана N. M.

«Фронт посыпался, у украинцев припекло и опять разговоры о переговорах», — отметил Андрей К.

«Пусть встречаются, но только для заключения договора о капитуляции со стороны Украины, иначе разговор ни о чем будет», — отреагировал Nik.

«Даже для подписания капитуляции Путин не поедет, есть кому ехать…» — в свою очередь добавил Alexey.

«Только капитуляция!» — добавил Влад.

«Может сразу [встреча] Путина и кукловодов Байдена? Или сразу… [встреча] Путина и нового президента Штатов?» — пишет Pandorra.

«Ну Эрдогану надо что-то делать, вот он и предлагает. Сомневаюсь, что Путин туда полетит на встречу с Зеленским. Он и по телефону-то с ним говорить не хотел», — подытожила Майя.