Чебоксары, 6 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев 6 августа известил о вручении звезды Героя России родным погибшего в ходе спецоперации на Украине Александра Старчкова. В своем телеграм-канале он пояснил, что высшая посмертная награда присвоена бойцу за заслуги перед государством и народом, за его героический подвиг и спасение товарищей.

ИА REGNUM В Чувашии

«Поступок, который совершил Александр, развенчал миф, что сегодня молодёжь не способна на самопожертвование. Молодые люди совершают осознанные поступки, которые говорят о том, что дух воина живет в каждом сердце солдата, и тем сильна наша страна.

Память о Герое будет вечно жить в сердцах всех россиян, и на его примере будут воспитывать подрастающее поколение. К сожалению, мы сегодня повторяем исторические события, которые были на страницах 40-х годов прошлого столетия и отрываем голову фашизму. Это неприятно и больно — терять, но есть такая профессия — Родину защищать, и когда наши ребята делают это профессионально и ответственно, нет сомнений, что наша страна будет идти своим суверенным путём», — считает губернатор.

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По поводу обстоятельств гибели Александра Старчкова глава Чувашии пояснил:

«Рядовой Старчков Александр Иванович, водитель автомобильного взвода роты материального обеспечения, принимал участие в проведении специальной военной операции на территории Украины. Он вызвался добровольцем в разведывательную группу специального назначения.

Как рассказал заместитель бригады по военно-политической работе подполковник Андрей Новик, ценой своей жизни Александру Старчкову удалось спасти 12 человек».

Известно, что 24 октября на Аллее славы планируется открыть бронзовый бюст в память о погибшем.

Напомним, специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается уже более пяти месяцев. Нацисты по-прежнему прикрываются мирными жителями, не прекращают обстрелы территорий, которые они потеряли. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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