Тайбэй, , 20:51 — REGNUM Тайваньский производитель MSI представил первую низкопрофильную версию дискретной видеокарты Intel Arc A380 для готовых систем. Об этом 6 августа сообщает портал Wccftech.

Видеокарты

Отмечается, что, таким образом, MSI становится третьей компанией, которая добавила Intel Arc A380 в свою линейку дискретных графических адаптеров. Особенностью устройства является то, что оно выполнено на специальной печатной плате, разработанной специально для ПК малого форм-фактора.

Показатель TDP (максимальное количество выделяемого тепла) видеокарты составляет 75 Вт, она оборудована процессором Alchemist ACM-G11, 6 гигабайтами видеопамяти GDDR6 и потребляет до 350 Вт от блока питания ПК. Что касается разъёмов, то MSI Intel Arc A380 имеет один порт HDMI 2.0b и три порта DisplayPort 2.0.

Для справки: до MSI свои версии Intel Arc A380 представили китайская компания GUNNIR и тайваньская ASRock. Отметим, что видеокарту от MSI можно будет купить только в составе ПК начального уровня, стоимость которого в США составит около $550.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователь Reddit назвал самую обсуждаемую видеокарту