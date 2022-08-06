Нью-Йорк, США, 6 августа 2022, 20:46 — REGNUM Новая гонка вооружений уже началась, такую оценку состоянию международной системы дал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ее словам 6 августа приводит пресс-служба ООН.
6 августа отмечается годовщина ядерной бомбардировки японского города Хиросима, когда в 1945 году примерно в 08:15 утра самолёт В-29 американских ВВС беспрепятственно пролетел над центром городом и сбросил на город четырёхтонную урановую бомбу «Малыш».
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По словам Гутерриша, проходящая на данный момент в Нью-Йорке Обзорная конференция стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия, как он надеется, принесет положительный результат.