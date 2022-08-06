6 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили цитату Льва Толстого, которую позволил себе произнести мэр Хиросимы во время траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки.

Тимур Кондратьев, , 21:35 — REGNUM В выступлении на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи процитировал слова русского писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, своё счастье лежит в счастье других». Это вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«А им разве можно цитировать русского писателя? Разве Япония не поддерживает западный тренд на отмену русской культуры? Сейчас мэр получит нагоняй от Вашингтона», — предупреждает Алёна И.

Многие пользователи не смогли увязать цитату великого русского писателя, перекликающуюся со знаменитым «на чужом несчастье — своё счастье не построишь», со всем тем, что творит японское правительство в отношении, к примеру, той же России.

«Сказал мэр Хиросимы на фоне того, как власти Японии ввели новые санкции против России, провоцируя конфликт между двумя государствами. Как-то не вяжутся слова с делом», — заметил Николай Г.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи Dragan Tatic

Часть людей указывает на то, что Япония практически на протяжении всей своей истории только и делала, что вела бесконечные войны как внутри себя, так и со своими непосредственными соседями.

«Япония заключила союз с нацистами, развязала войну, вытворяла разные зверства в соседних странах, а теперь нюхает цветочки и выставляет себя как великого жертвенника. Нанкинская резня — японские войска захватили столицу Китайской Республики Нанкин и в течение шести недель, начиная с 13 декабря 1937 года, убивали и насиловали гражданских, расстреливали разоружённых китайских солдат. По разным оценкам, жертвами Нанкинской резни стали от 40 тыс. до полумиллиона китайцев. Что-то не ладится у японцев с поиском счастья в других», — подметила Елена З.

Некоторые комментаторы отмечают, что глава города, подвергшегося атомной бомбардировке, очевидно, забыл упомянуть о том, кто на мирных японцев сбросил самое страшное оружие, которое когда-либо видел свет.

«Американцы-то были на церемонии? Они тоже считают, что бомбить Японию атомным оружием больше не надо, а пора делать всех вокруг счастливыми?» — интересуется Александр А.

Ряд пользователей полагает, что мэру Хиросимы мешает назвать непосредственных авторов атомной бомбардировки протекторат США, установленный над Японией.

«Я вот сейчас подумала, что когда США в силу исторических процессов утратят былое величие, японцы первыми отыграются на Америке. Они всё вспомнят!» — уверена Наталья М.

«Гордые японцы засунули свою гордость в одно место, тем самым наплевав на своих предков. Предав их. Американцы их бомбили, хотя в этом уже не было нужды с военной точки зрения. А сейчас всё японское правительство целует зад тем, кто это сделал. Я понимаю, можно ведь относиться нейтрально, не вести никакого совместного сотрудничества, но нет! Японцы стали вассалами США после атомного геноцида!» — указывает Сергей Н.

Нашлись и те, кто даже не сомневается, что воинствующая Япония вновь поднимет голову, скоро по команде «фас!» она вновь бросится на своих азиатских соседей, в том числе, вероятно, и на Российскую Федерацию.

«Японцев, как нации, уже не существует. Это оккупированные Америкой территории и США, даже на фоне потери своего величия, не отпустят марионеток. Япония станет второй Украиной, но уже против Китая», — предрекает Наталья М.

Напомним, 6 августа телеканал NHK провёл прямую трансляцию траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Хиросиме, во время которой мэр города Кадзуми Мацуи процитировал слова русского писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, своё счастье лежит в счастье других».