Алчевск, , 20:38 — REGNUM В Алчевске (ЛНР), куда 6 августа ВСУ направили реактивный снаряд, разрушения получил девятиэтажный дом, есть пострадавшие. По словам главы города Альберта Апшева, покалечены не менее 10 человек, в том числе — четверо детей. Причем, один ребенок попал в реанимацию.

9 лет, Алчевск Рисунки детей Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа украинский реактивный снаряд был выпущен прямо по девятиэтажке в Алчевске. Полностью уничтожена пожаром квартира на седьмом этаже, пожар распространился и на другие этажи.

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