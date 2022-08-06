Вашингтон, 6 августа, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Всё большую обеспокоенность проявляют страны Запада в связи с сотрудничеством России Турции, об этом сообщает 6 августа Financial Times.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Накануне, 5 августа, в Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров лидеров двух стран обсуждались тема вывоза зерна с Украины, торговые отношения России и Турции, энергетические поставки, ситуация в Сирии, урегулирование в Нагорном Карабахе.

Как отметили источники Financial Times, сделанные Путиным и Эрдоганом заявления относительно того, что Москва и Анкары намерены углубить сотрудничество в сфере торговли и экономики вызвало в странах Запада обеспокоенность.

В свою очередь, по словам источников издания, Брюссель «все более и более пристально» следит за турецко-российскими отношениями, а некоторые называют позицию Анкары «оппортунистской».

«Мы стараемся, чтобы Турция прислушалась к тому, что нас беспокоит», — приводит издание слова источников.

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Источники издания подчеркнули на то, что власти Европейского союза указывали на возможность того, что Брюссель может »призвать западные фирмы либо отказаться от отношений с Турцией, либо сократить отношения с республикой в свете риска, сопряженного со все более обширными отношениями Анкары и Москвы». Однако это предложение не получило поддержку из-за издержек его реализации.