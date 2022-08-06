Донецк, 6 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

mil.gov.ua Гаубица Д-30 ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19:45 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено три мины калибра 120 мм; 19:55 — населенный пункт Артемовск — населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в Народной милиции ДНР сообщили, что представители ВСУ выпустили более 150 снарядов и мин по территории республики с начала текущих суток.