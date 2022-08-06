Новая Каховка, Украина, , 20:20 — REGNUM Начато следствие по факту убийства замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, сообщили ТАСС 6 августа в пресс-службе замглавы ВГА региона Екатерины Губаревой.

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О сроках прощания с погибшим пока не сообщается, оно состоится, как только следствие передаст тело в Новую Каховку родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение Виталия Гуру совершено сегодня, 6 августа: злоумышленники расстреляли его, предположительно, из пистолета Макарова. Вскоре после его госпитализации в очень тяжёлом состоянии стало известно о гибели.

В СКР известили, что следователи установят лиц, причастных к совершению нападения на Гуру.

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