Анкара, , 20:20 — REGNUM Лидером по экономическому росту среди стран «Большой двадцатки» (G20) в 2021 году стала Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии награждения номинантов «Персоны повышающие ценность Коджаэли — центра технологий и промышленности».

Реджеп Тайип Эрдоган Alfavita.gr

«Турция в прошлом году с 11% экономическим ростом заняла первое место среди стран G20, — сказал турецкий лидер. — В первом квартале этого года наша экономика выросла на 7,3%».

Эрдоган отметил, что экспорт товаров из Турции в июне текущего года достиг цифры $18,5 млрд, а по итогам года может вырасти до $250 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что Россия и Турция подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в области экономики, предполагающую увеличение товарооборота между странами до $100 млрд.