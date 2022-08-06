Дамаск, 6 августа, 2022, 20:19 — ИА Регнум. Поддержку палестинскому народу в секторе Газа, который дает отпор агрессии со стороны Израиля, выразило сирийское правительство. Об этом со ссылкой на МИД арабской республики сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Накануне, 5 августа власти Израиля заявили о начале масштабной операции «Рассвет», целью которой является исламские экстремисты. В ответ на это палестинские группировки начали массированные неизбирательные обстрелы израильской территории. Так, не менее 100 ракет выпустили по территории Израиля из сектора Газа активисты радикальной палестинской группировки «Палестинский исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«В Дамаске возлагают на правительство Израиля ответственность за военную эскалацию, которая ведет к гибели мирных граждан и многочисленным разрушениям», — указали во внешнеполитическом ведомстве республики.

В документе МИД отметил то, что приветствует «героическую стойкость палестинских братьев, которые защищают свое право на свободную жизнь, и призывает их сплотить ряды, чтобы положить конец многолетней израильской оккупации». Кроме того, сирийские дипломаты указали на «равнодушие международного сообщества к гибели детей, женщин и стариков в Газе».

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«Такая позиция поощряет израильские правящие круги к продолжению агрессивной политики и незаконной оккупации», — добавили они.

В свою очередь, новым витком вооружённого насилия в зоне палестино-израильского конфликта серьезно обеспокоены в России. Официальная Москва призвала стороны палестино-израильского конфликта проявлять максимальную сдержанность, не допускать эскалации боевых действий и незамедлительно вернуться к соблюдению режима прекращения огня.

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