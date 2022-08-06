Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Студия RareBreed Makes Games и издательская компания Aksys Games объявили о решении отложить релиз экшн-игры Blazing Strike. Об этом 6 августа сообщает портал Wccftech.

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Релиз этого файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашные поединки) должен был состояться осенью 2022 года, но сейчас разработчики сообщили, что пока не готовы выпустить игру в продажу и хотят её «отполировать». Новые сроки релиза — весна 2023-го, пока RareBreed Makes Games не готова назвать точную дату. Таким образом, выход игры отложен примерно на шесть месяцев.

«Это мучительно признавать, но дата выпуска #BlazingStrike была перенесена на весну 2023 года. Однако эта задержка поможет отполировать игру, чтобы обеспечить наилучшие игровые возможности (возможно, и кроссплатформенную игру),», — написала студия на своей странице в соцсети.

Для справки: в Blazing Strike персонажи будут иметь шесть типов атак: легкие, средние и тяжелые удары руками и ногами. Героям также будут доступны различные оборонительные приёмы, вроде парирования и защиты.

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