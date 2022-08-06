6 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили информацию о том, что китайские военные перестали выходить на связь со своими американскими коллегами.

Артур Савин, , 21:07 — REGNUM Информация, согласно которой военное командование Соединённых Штатов Америки не может связаться со своими китайскими коллегами, с которыми прекратился контакт на фоне провокации с прилётом спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 6 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Некогда им. Они с Шойгу разговаривают по другой линии», — отметил Дмитрий Ч.

Многие пользователи пришли к выводу, что реакция китайского военного командования логически вытекает из тех провокационных действий, которые позволили себе совершить американские чиновники.

«А что с Америкой разговоры бессмысленные вести? Китай сто раз сказал, что не надо лететь на Тайвань. Но нет. Прилетели. Всё, разговор закончен», — указывает Сергей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Китай множество раз пытался найти общий язык с американской стороной, но США понимают только язык силы, посему телефон китайского военного командования перестал отвечать на звонки американцев.

«Я бы просто поставил переадресацию звонка куда-нибудь в психбольницу. Пускай там американцы и договариваются», — шутит Сергей К.

«Китайские военные не хотят иметь дел с преступниками, которые наводят хаос по всему миру», — отмечает Евгений А.

Часть людей полагает, что Америка нанесла смертельное оскорбление китайским военным и вообще народу КНР, поэтому о добрососедских взаимоотношениях двух стран говорить более не приходится.

«Это потому происходит, что Китай разочаровался в США и не видит в них больше достойного общения партнёра», — поделилась своим мнением Эльвира Ф.

Китай и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После прилёта Нэнси Пелоси нас такому не удивить. Старая Нэнси натворила делов. Теперь США их не расхлебать», — пишет Ержан Ш.

«Лично я поддерживаю Китай во всей этой истории с Тайванем. США нагадили, как обычно, считая, что им всё позволено. Китай имеет честь. И пятнать её не позволительно», — указывает Наталья П.

Ряд пользователей указывает на то, что ответной реакцией Китая на американские провокации может оказаться восстановление территориальной целостности Китайской Народной Республики с установлением полного и безоговорочного контроля над островом Тайвань.

«Значит, китайцы что-то готовят. Неужели захват Тайваня? Неужели США начнут санкции вводить и опять начнётся старая песня про страну-агрессора и бла-бла-бла?» — задаётся вопросами Марина А.

«Китайцы — люди мудрые, у них всё не просто. Я уверена, что скоро США почувствуют на своей шкуре реакцию Китая на провокацию с Тайванем. Как экономически, так и натурально», — предрекает Марина М.

«Кого-кого, а вот Китай точно обижать не стоило», — считает Екатерина П.

«Вот, что у китайцев не отнять, так это дисциплину! Молодцы! А если американцы полезут, они их шапками закидают», — уверена Наташа Г.

Напомним, 6 августа американское издание Politico опубликовало материал, согласно которому военное командование Соединённых Штатов Америки не может связаться со своими китайскими коллегами, с которыми прекратился контакт на фоне провокации с прилётом спикера нижней палаты Конгресса США Ненси Пелоси на Тайвань.