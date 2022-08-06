Алчевск, , 20:11 — REGNUM В результате обстрела ВСУ 6 августа пострадала девятиэтажка в Алчевске (ЛНР). Видео прямого попадания украинского реактивного снаряда обнародовал канал Донбасс решает.

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На на кадрах видно, как огонь полыхает в квартире на седьмом этаже, она полностью уничтожено пожаром.

«Понятно, что ни о какой военной цели в этом случае и речи не могло быть. Обычный терроризм ВСУ», — отмечает телеграм-канал.

Напомним, специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины продолжается уже более пяти месяцев. Бои в ДНР не прекращаются, также активизирована операция на харьковском направлении. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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