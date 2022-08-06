Вена, , 20:09 — REGNUM Джудит Дарем — австралийская певица, вокалистка фолк-группы The Seekers, скончалась в возрасте 79 лет. Об этом 6 августа передает The Guardian.

Дарем умерла в центре паллиативной помощи в Мельбурне. Причиной ее смерти названы осложнения, вызванные хронической болезнью легких.

Дарем выступала в составе The Seekers с момента его основания и до 1968 г., затем занялась сольной карьерой.

The Seekers пришли к международной популярности благодаря таким хитам, как The Carnival is Over, I’ll Never Find Another You, A World of Our Own.