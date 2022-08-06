Донецк, , 20:08 — REGNUM В результате взрывов украинских противопехотных мин «Лепесток» в Донецке пострадали уже четыре мирных жителя. Об этом 6 августа сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Скорая помощь Defense.gov

«Число пострадавших от подрыва… в Донецке за сегодня (6 августа) возросло до четырёх мирных жителей», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что украинские силовики снова атаковали Донецк, под ноги мирных жителей выброшены мины «Лепесток».