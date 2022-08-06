Вашингтон, 6 августа, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Скорый конец политической карьеры Владимира Зеленского предсказал экс-офицер разведки США Скотт Риттер в интервью Judging Freedom.

President.gov.ua Владимир Зеленский

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«Зеленский будет вынужден либо покинуть Украину, либо сам погибнет от рук собственных же граждан, которые перестали ему доверять», — считает он.

Риттер уверен, что именно Зеленский ответственен за смерть десятков тысяч соотечественников. Также он обратил внимание на то, что западные политики больше не верят в созданный образ Зеленского, поэтому они все чаще отказывают киевскому режиму в поддержке.

Кроме того, по оценке Риттера, на Украине в скором времени может произойти госпереворот.