Вашингтон, , 19:58 — REGNUM Владимиру Зеленскому перестали доверять не только украинские граждане — западные лидеры по этой же причине всё чаще стали отказывать в помощи украинскому президенту, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире видео-канала Judging Freedom. Его слова 6 августа цитирует РИА «Новости «.

Зеленский Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Разведчик считает, что Украину ожидает государственный переворот, а Зеленского — трагический конец: он будет вынужден либо покинуть Украину, «либо он погибнет от рук собственных граждан».

Экс-военный подчеркнул, что именно Зеленский несет ответственность за гибель десятков тысяч украинцев.

Напомним, ранее о неизбежном политическом расколе между региональными и федеральными властями на Украине беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

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