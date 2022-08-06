Луганск, , 19:58 — REGNUM Украинские военные не обстреливали территорию ЛНР с 1 августа. Об этом офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил 6 августа в эфире телеканала «Соловьев. Live».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, обстрелы территории республики прекратились, так как войска ЛНР и России отодвинули позиции, с которых ВСУ наносили удары.

«С первого числа этого месяца не фиксируются обстрелы по территории ЛНР, это очень положительный факт», — сказал Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, союзные войска заняли плацдармы в районе Соледара в ДНР. Также продолжается освобождение Артёмовска.

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