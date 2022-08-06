Донецк, , 19:44 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в ходе боев с представителями вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли десять военнослужащих. Об этом 6 августа говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость десять защитников ДНР погибли и 23 получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погиб мужчина.