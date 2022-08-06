Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Американский президент Джо Байден после нескольких попыток получил, наконец, отрицательный тест на коронавирус. Информацию подтвердил сообщил лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Довольно продолжительное время американский лидер оставался на карантине в связи с тем, что результат теста на COVID-19 вновь и вновь показывал положительный результат.

Ранее этот феномен пояснил главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. По его словам, Байден, вероятно, принимал противовирусный препарат «Паксловид». У некоторых людей через какое-то время после его приема, на фоне хорошего самочувствия и отсутствия симптомов, «мистическим» образом тест на коронавирус опять становится положительным.

Читайте также: Доктор Мясников увидел мистику в положительном тесте Байдена на коронавирус

Читайте также: Тест Байдена на COVID-19 снова показал положительный результат