Вашингтон, 6 августа, 2022, 19:44 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден после нескольких попыток получил, наконец, отрицательный тест на коронавирус. Информацию подтвердил лечащий врач американского лидера Кевин О’Коннор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Довольно продолжительное время американский лидер оставался на карантине в связи с тем, что результат теста на COVID-19 вновь и вновь показывал положительный результат.

Ранее этот феномен пояснил главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников. По его словам, Байден, вероятно, принимал противовирусный препарат «Паксловид». У некоторых людей через какое-то время после его приема, на фоне хорошего самочувствия и отсутствия симптомов, «мистическим» образом тест на коронавирус опять становится положительным.

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