Донецк, , 19:39 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 150 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 6 августа сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 150 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град», ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ обстреляли районы 10 населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще шесть получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Донецку еще восемь снарядов калибра 155 мм.