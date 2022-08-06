Вашингтон, , 20:12 — REGNUM Продюсер анимационной ленты «Лего. Фильм» Дэн Лин рассказал о работе над новым проектом во вселенной LEGO. Об этом 6 августа сообщил портал MovieWeb.

Эммет Блоковски Цитата из м/ф «Лего Фильм». реж Фил Лорд, Кристофер Миллер. 2014. Австралия, США, Дания

«Мы понимаем, что надо что-то изменить и идти в новый арт-формат, который будет предан LEGO. Мы скоро сделаем несколько заявлений. Я думаю, мы переосмыслим его очень крутым способом», ― заявил Лин. В то же время продюсер не стал раскрывать деталей будущего проекта, а также дату его выхода.

Напомним, премьера картины «Лего. Фильм» состоялась в 2014 году. Впоследствии проект получил сиквел, а также два спин-оффа.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix выпустил новый трейлер второго сезона мультсериала The Cuphead Show